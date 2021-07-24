Masrawy logo white

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية

10:34 م السبت 24 يوليه 2021
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية

قاعة مجلس الأمن الدولي

رام الله - (أ ش أ):

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك رياض منصور أن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربي، بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /السبت/ - أنه جرى أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الارض الفلسطينية.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان - أن ردود الفعل والمواقف الدولية الحالية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل بوادر إيجابية لفهم حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن "الأمل معقود على الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

مجلس الأمن الدولي رام الله فلسطين الاحتلال الإسرائيلي رياض منصور

الخبر التالى:

الرئيس الإيراني: أولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة هي الحوار مع الجيران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا