تقارير: مقتل جندي سوداني في اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية بمنطقة حدودية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل جندي سوداني في اشتباكات مع ميليشيات إثيوبية في منطقة باسندة الحدودية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

أغلقت السلطات السودانية، السبت، المعبر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، في أعقاب اقتياد مليشيات إثيوبية قائد منطقة "القلابات" العسكرية، حسبما أفاد موقع "سودان تريبيون".

وقال الموقع إنه تم اقتياد النقيب بهاء الدين يوس، قائد منطقة القلابات العسكرية، أثناء ملاحقته مليشيات إثيوبية اختطفت أمس الجمعة 3 أطفال سودانيين من داخل الحدود.

ووفق "سودان تريبيون"، اقتادت المليشيات الإثيوبية أطفالا تتراوح أعمارهم بين 10: 15 عامًا من قبائل "الفلاتة"، أثناء رعيهم الأبقار قرب "القلابات" المحاذية لمدينة "المتمة" الإثيوبية في إقليم الأمهرا، إلى جهة غير معلومة.

وكشفت التحركات العسكرية عن تواجد الأطفال المختطفين في منطقة "ثلاثة قطاطي" برفقة مليشيا إثيوبية تحاول الاتصال بذويهم لطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وبحسب "سودان تريبيون"، تشهد المتمة الاثيوبية انتشارا أمنيًا كثيفًا بالتزامن مع وصول وفد أمني وعسكري وسياسي رفيع لبحث تداعيات الأوضاع الأمنية والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وفي 20 يونيو، اتفق قادة عسكريون في السودان وإثيوبيا على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي وترحيل خلافات الحدود إلى القيادة السياسية للبلدين، لكن هجمات المليشيات الإثيوبية المدعومة من القوات الرسمية على المزارعين السودانيين سرعان ما تسببت في انهيار هذا الاتفاق.