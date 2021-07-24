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وزير الصحة البريطاني يعلن تعافيه تمامًا من الإصابة بكورونا

09:25 م السبت 24 يوليه 2021
وزير الصحة البريطاني يعلن تعافيه تمامًا من الإصابة بكورونا

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد

لندن - (د ب أ)

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه تعافى "تمامًا" بعد أسبوع من ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحث جاويد، الذي تلقى جرعتي اللقاح قبل أن يتم تأكيد إصابته، الأشخاص على تلقي اللقاحات، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه سوى أعراض "خفيفة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونشر جاويد، تغريدة على تويتر قال فيها: "شفاء تام من كوفيد بعد أسبوع من ثبوت إصابتي. كانت الأعراض خفيفة جدًا، وذلك بفضل اللقاحات المدهشة".

وأضاف: "من فضلك تلقوا التطعيمات، إذا لم تتلقوها حتى الآن حيث نتعلم أن نتعايش مع الفيروس بدلاً من أن نخاف منه".

ساجد جاويد بريطانيا فيروس كورونا لندن

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