السعودية تؤكد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين

الرياض - (أ ش أ):

أكد وكيل الرئيس العام لرئاسة شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم غد عبر الحجز من تطبيق "اعتمرنا".

وأوضح المحيميد - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الاحترازات التي تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى الاستعداد لتدشين جميع خطط وبرامج الرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.