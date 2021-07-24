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مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء فيضانات جنوب روسيا

09:08 م السبت 24 يوليه 2021
مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء فيضانات جنوب روسيا

فيضانات روسيا

موسكو - (أ ش أ):

لقي شخص واحد مصرعه وفقد 3 آخرون، جراء الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، في منطقة نهر ماتسيستا بمدينة سوتشي جنوب روسيا.

وأشارت فرقة الإنقاذ والبحث المحلية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم لسبت، إلى أن الأشخاص الأربعة كانوا جميعهم على متن سيارة واحدة، فيما تمكن واحد منهم النزول من السيارة، وتم العثور على جثمانه في النهر اليوم.

من جهتها.. ذكرت دائرة التحقيق في إقليم كراسنودار، أن أحد المفقودين طفل؛ وحددوا أن سائق سيارة "تويوتا" خرج من الجسر عبر نهر ماتسيستا، الأمر الذي أدى إلى سقوط السيارة في النهر.

وأوضحت أن 5 أشخاص كانوا على متن السيارة لحظة وقوع الحادث.

فيضانات روسيا روسيا موسكو الأمطار

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