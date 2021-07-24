موريتانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات بكورونا منذ أشهر

نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية وفاة ثمانية أشخاص خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وهي أكبر حصيلة للموجة الجديدة من تفشي الوباء التي أعلنت عنها السلطات الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشرته مساء اليوم السبت أن المتوفين كانوا ضمن الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات وأنها أكبر حصيلة وفيات منذ أشهر.

وأشارت السلطات إلى تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 23 ألفا و 555 حالة، منها 21 ألفا و 256 حالة تعاف و528 وفاة.

وتعاني البلاد من تأخر كبير في أعداد من تلقوا جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 بسبب مخاوف الكثيرين من المضاعفات الجانبية للقاحات.