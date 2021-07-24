تاس: ارتفاع أعداد المتوفين بـ"كورونا" بنحو الثلث في العالم الأسبوع الماضي

موسكو - (أ ش أ):

قالت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم "السبت" إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 الذي تم تسجيله في جميع أنحاء العالم في الأيام السبعة الماضية ازداد بنسبة 30 في المائة مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها، ليصل إلى 70 ألفً حالة وفاة.

ووفقًا لحسابات تاس، يبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم نحو 3.7 مليون، مقارنة بـتسجيل 3.5 مليون حالة إصابة الأسبوع الماضي.

وأشارت تاس إلى أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تتزايد بشكل أساسي في آسيا، حيث تعد إندونيسيا أكثر الدول تضرراً بتسجيل حوالي 1300 حالة وفاة يوميًا بينما سجلت إيران وماليزيا حوالي 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوميًا.

وتنخفض معدل الوفيات في غالبية بلدان أمريكا اللاتينية، التي مرت بالموجة الثانية من الوباء في الربيع وأوائل الصيف، فعلى سبيل المثال، تسجل البرازيل حوالي 1100 حالة يوميًا، وهو أقل رقم منذ فبراير.

وأشارت تاس أنه على الرغم من الزيادة الحادة في حالات الإصابة في أوروبا إلا أنه لا تزال نسبة الوفيات منخفضة هناك. وأما عن روسيا فإنها تسجل حوالي 700 حالة وفاة كل يوم.