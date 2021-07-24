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طواقم الإنقاذ تغادر موقع برج "ميامي ديد" المنهار

08:24 م السبت 24 يوليه 2021
طواقم الإنقاذ تغادر موقع برج "ميامي ديد" المنهار

طواقم الإنقاذ تغادر موقع برج "ميامي ديد" المنهار

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت مقاطعة ميامي ديد في فلوريدا أن فرق الإنقاذ من الحرائق التي كانت في موقع انهيار برج سيرفسايد السكني منذ ليلة المأساة ستسلم ما تبقى بالموقع بعد جهود الإغاثة التى قامت بها لشرطة ميامي ديد، حسبما أفادت صحيفة ميامي هيرالد.

وتمت تعبئة عمال البحث والإنقاذ من إدارات متعددة في جميع أنحاء جنوب فلوريدا لمدة شهر منذ انهيار أبراج تشامبلين الجنوبية جزئيا في ساعات الصباح الباكر من يوم 24 يونيو.

وتمت إعادة فريقي البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا إلى مواقعها ، وفقا لقناة "سي بي إس 4" الشريك الإخباري لميامي هيرالد.

والآن، بعد نقل الأنقاض بأكملها من البرج المنهار، سيتم نقل البحث المستمر عن الرفات البشرية والأغراض الشخصية وسط أطنان من الخرسانة والصلب إلى شرطة المقاطعة.

وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي ديد، في بيان: "واجه رجال ونساء دائرة إطفاء ميامي ديد أزمة مبنى منهار في الصباح الباكر من يوم 24 يونيو ولم يتوقفوا منذ ذلك الحين".

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