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تجدد هطول الأمطار في مناطق الكوارث بألمانيا ومخاوف من فيضانات جديدة

07:00 م السبت 24 يوليه 2021
تجدد هطول الأمطار في مناطق الكوارث بألمانيا ومخاوف من فيضانات جديدة

ارشيفيه

برلين - (د ب أ)

بعد حوالي أسبوع ونصف الأسبوع على الفيضانات التي أغرقت غربي ألمانيا بدأت الأمطار تهطل مرة أخرى في المناطق المنكوبة هناك.

وعرضت السلطات على سكان هذه المناطق في ولاية راينلاند بفالتس إخلاء منازلهم، لكن الوضع لم يتفاقم بنفس الصورة التي حدثت الأسبوع الماضي، كما قالت رئيسة فريق الحماية من الكوارث، بيجونا هيرمان.

أما في ولاية شمال الراين ويستفاليا، فلا تتوقع خدمة الأرصاد الجوية الألمانية كارثة عواصف جديدة في نهاية الأسبوع.

ومع ذلك فقد تنشأ مشاكل بدءا من مساء اليوم السبت في مناطق متفرقة تضررت بالفعل من جراء الفيضانات السابقة.

وقالت هيرمان إن من المتوقع وفقا لخدمة الأرصاد الجوية هطول الأمطار بمقدار 30 إلى 40 لترًا كحد أقصى للمتر المربع خلال النهار بولاية راينلاند بفالتس، إلا أن الطقس قدي يتدهور بدءا من السادسة صباح الأحد.

لذا تم بحسب هيرمان، تقديم عروض الإخلاء للتجمعات المتضررة بشكل خاص، وفي المناطق المهددة بالأخطار مثل بلدات شولد، وإنسول، ودومبلفيلد، وباد نوينآر-آرفايلر فلن يتم نقل الأشخاص بالحافلات المكوكية إلى مساكن الطوارئ في لايمسدورف.

وقالت هيرمان "هذا ما يقرره السكان بأنفسهم"، مبينة أن الوضع لا يمكن مقارنته بالأسبوع الماضي "لكن لدينا نظام صرف صحي لم يعد يعمل".

وأضافت قائلة إنه لذلك سيكون للأمطار تأثير مختلف عما كان عليه الحال قبل عشرة أيام، مبينة أنه بسبب الطقس لن يتمكن المساعدون من العمل بشكل مكثف كما كان من قبل.

وبحسب هيرمان يجب استخدام المساعدين في حملة مكثفة لإزالة النفايات كما يتعين العمل على إصلاح نظام الصرف الصحي.

فيضانات ألمانيا برلين ولاية راينلاند بفالتس الأرصاد الجوية الألمانية أمطار

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