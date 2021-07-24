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وزير الصحة البريطاني يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

05:03 م السبت 24 يوليه 2021
وزير الصحة البريطاني يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد

لندن - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا المسبب ل"كوفيد-19" عقب إصابته الأسبوع الماضي.

وقال جاويد - عبر موقع تواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - "تعافيت بشكل نهائي من كوفيد بعد إصابتي خلال الأسبوع الماضي، وكانت الأعراض خفيفة جدا بسبب اللقاحات المذهلة".

ودعا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لسرعة التوجه للحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 لمكافحة تفشي الفيروس في البلاد.

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ساجد جاويد بريطانيا فيروس كورونا لندن

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