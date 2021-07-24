وزير الصحة البريطاني يتعافى من إصابته بفيروس كورونا
لندن - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا المسبب ل"كوفيد-19" عقب إصابته الأسبوع الماضي.
وقال جاويد - عبر موقع تواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - "تعافيت بشكل نهائي من كوفيد بعد إصابتي خلال الأسبوع الماضي، وكانت الأعراض خفيفة جدا بسبب اللقاحات المذهلة".
ودعا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لسرعة التوجه للحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 لمكافحة تفشي الفيروس في البلاد.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الجيش اليمني يصد هجوما لميليشيا الحوثي في مأرب
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان