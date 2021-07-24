جنازة مهيبة لشقيقين ماتا غرقًا بمصيف رأس البر

الدقهلية-رامي محمود:

شيع أهالي قرية العزيزة التابعة لمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة شقيقين غرقا بشاطئ شارع 77 في مصيف رأس البر بمحافظة دمياط.

وخرج أهالي القرية في جنازة مهيبة لتشيع جنازة الشقيقين فور حصولهم على تصريح النيابة العامة بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، قد عثرت على جثتي أحمد المهدي المشاعلي، 23 عامًا وشقيقه "أدهم" 16 عامًا، بمصيف رأس البر بمحافظة دمياط.

وتبين أن الشابين نزلا إلى الشاطئ في غير مواعيد العمل الرسمية، ما تسبب في غرقهما رغم التحذيرات من نزول البحر في غير الأوقات المخصصة.