ما حقيقة فيديو احتفال الإثيوبيين بـ"الملء المزعوم" لسد النهضة؟

أديس أبابا- (أ ف ب):

تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر احتفال الإثيوبيين بإعلان نجاح بلادهم المزعوم في المرحلة الثانية من عمليّة ملء سدّ النهضة. إلا أنّ الادعاء خطأ، والفيديو يصوّر في الحقيقة الجالية الأرمنيّة في إيطاليا خلال إحيائها طقساً دينيًا أرمنيًا عام 2019.

تظهر في الفيديو مجموعة من الناس يحملون دلاءً ويرشون بعضهم البعض بالماء في أحد الشوارع. وكتب في التعليق المرافق "إحتفالات الإثيوبيين بإنهاء الملء الثاني لسدّ النهضة".

مصدر توتّر إقليميّ

بدأ انتشار هذا المقطع في 23 يوليو 2021 بالتزامن مع إعلان إثيوبيا أنها حققت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء سدّ النهضة.

ويثير مشروع سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في عام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصاً مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 97 بالمئة من احتياجاتها من مياه الريّ والشرب.

أرمن يحتفلون بعيد فاردافار

لكنّ الفيديو لا علاقة له بسدّ النهضة.

فالتفتيش عنه، بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد إليه منشورًا على مواقع أرمنيّة في يوليو 2019 للحديث عن احتفال للجالية الأرمنيّة في إيطاليا بعيد فاردافار وهو أحد طقوس الكنيسة الأرمنيّة.

وخلال الاحتفالات بهذا العيد الذي يعدّ أحد الأعياد الرئيسيّة للكنيسة الأرمنيّة، يقوم الناس برشّ بعضهم البعض بالمياه.