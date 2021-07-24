317 حالة في 24 ساعة.. تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، عن 317 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة على الإطلاق يتم الابلاغ عنها في يوم واحد، منذ تفشي الوباء في البلاد في مارس 2020.

وأصبح إجمالي الوفيات جراء الوباء حتى يوم الخميس 18369 حالة.

كما أحصت الوزارة التونسية 5624 إصابة جديدة بالفيروس ليناهز بذلك إجمالي الحالات 564 الف.

وتواجه تونس أعنف موجة وباء منذ 2020 تسببت في تسجيل أعداد يومية قياسية من الإصابات والوفيات بشكل متواتر.

وأكد الطبيب رفيق بوجدارية رئيس قسم الطوارئ بمستشفى أريانة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الوضع لا يزال صعبا لكنه في استقرار، مشيرا إلى نسبة إشغال قصوى لأسرة المستشفى الذي يعمل بكامل طاقته لاسعاف مرضى كوفيد.

وتوقع بوجدارية بداية تراجع للأعداد خلال أسبوعين أو ثلاثة.