ظاهرة غريبة في الهند.. ارتفاع مفاجئ في أرض مغمورة بالمياه (فيديو)

وكالات:

أظهر مقطع فيديو ظاهرة غريبة في ولاية هاريانا شمالي الهند، حيث برزت أرض بشكل مفاجئ من تحت الماء.

وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الغموض الذي يلف الظاهرة.

وأصاب ظهور الأرض في منطقة مغمورة بالمياه، استغراب الشخص مصوّر الفيديو، والذي طلب ممن معه التراجع للخلف، بينما واصلت الأرض في الارتفاع.

وفي حين لم يتضح سبب حدوث مثل هذه الظاهرة، حاول رواد التواصل الاجتماعي تقديم نظرياتهم الخاصة، فقال بعضهم إن الأرض ارتفعت بسبب نشاط الصفائح التكتونية، فيما ذهب فريق آخر إلى تصاعد الميثان المحصور في الأرض، حسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس" الهندي.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند، السبت، إلى نحو 125 قتيلا، بينما أُنقذ 90 ألف شخص من المناطق المتضررة.

وواجهت فرق الإنقاذ في الهند صعوبات بسبب الأوحال والركام للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث في البلاد إلى 125 قتيلًا.

ويقول خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ 40 عامًا.