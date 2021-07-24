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السعودية: وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء السيول (فيديوهات وصور)

10:37 ص السبت 24 يوليه 2021
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وكالات:

توفي رجل ووالدته وابنته في مركز قيا بجنوب شرق منطقة الطائف في السعودية، جراء سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة، شملت أجزاء متفرقة من المركز، وبعض القرى والأودية المحيطة به.

ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن السحب الممطرة الغزيرة سبقتها عاصفة رملية، حيث أظلمت الأرض من شدة العاصفة، التي تبعها وابل من الأمطار، في حين جرفت السيول مركبة كان يستقلها الرجل ووالدته وابنته وقضوا غرقًا في أحد الأودية، فيما جرى إنقاذ آخرين.

وعلى إثر ذلك، انطلقت عمليات البحث والإنقاذ عن طريق الدفاع المدني بمركز قيا، وعدد من الجهات المعنية.

وباشرت بلدية قيا بفتح الطرق وإزاحة الأتربة، وتعاملت مع بقية الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.

السعودية السيول الأمطار

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