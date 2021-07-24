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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد

09:00 ص السبت 24 يوليه 2021
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، خلال لقاء بلينكن نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة.

واستعرض الوزيران الحوار الاستراتيجي، وأكدا مجددا المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وشجع وزير الخارجية الأمريكي حكومة العراق على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر.​

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وزير الخارجية الأمريكي العراق مكافحة الفساد الإصلاح الاقتصادي

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