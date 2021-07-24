الهند تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و546 وفاة

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 39 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و332 ألفا و159 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 546 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 420 ألفا و16 شخصا.

وأفادت بأن 35 ألفا و87 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و503 آلاف و166 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 408 آلاف و977 حالة.​

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