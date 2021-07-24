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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:36 ص السبت 24 يوليه 2021
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ظلت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية أكثر من 1600 إصابة اليوم السبت في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لوقف الموجة الرابعة من الفيروس، مع تمديد أكثر القيود صرامة في منطقة سول الكبرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 1629 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1573 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 187 ألفا و362 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا حالتي وفاة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2068 حالة.​

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سول حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

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