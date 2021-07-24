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إصابة خمسة أشخاص إثر تحطم منطاد في ألمانيا

04:15 ص السبت 24 يوليه 2021
إصابة خمسة أشخاص إثر تحطم منطاد في ألمانيا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
أصيب خمسة أشخاص مساء الجمعة عندما اضطر منطاد كان يحملهم في وسط ألمانيا إلى القيام بهبوط اضطراري.

وقالت الشرطة إن المنطاد ضربته رياح قوية وهو على ارتفاع 400 متر بالقرب من بلدة شلتز الصغيرة في ولاية هيسن.

وأشار التحقيق الأولى إلى أن الرياح تسببت في سقوط المنطاد وهبوطه على الأرض.

وأصيب شخصان بإصابات خطيرة، وهما امرأة (43 عاما) والتي سحبها المنطاد على الأرض لعدة أمتار وزوجها /44 عاما الذي أصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه من سلة المنطاد.

وأوضحت الشرطة أن زوجين آخرين وقائد المنطاد (65 عاما) أصيبوا بجروح بسيطة.

ويقوم خبراء حاليا بفحص المنطاد لتحديد سبب الحادث.

ألمانيا هبوط اضطراري حادث تحطم منطاد

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