العراق يؤكد لواشنطن عدم حاجته لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه

وكالات:

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ثمن اليوم الجمعة، الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري وصولاً إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية.

وقال الوزير -في كلمته خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الذي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن "قواتنا الأمنية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات"، معربًا عن شكره للدول التي دعمت طلب العراق في تعزيز إجراءات مراقبة الانتخابات، وضمان نزاهتها، وجهود الولايات المتحدة بشكل خاص لمبادراتها بهذا الشأن.