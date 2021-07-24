واشنطن: عقوبات الصين لن تردع أمريكا عن مواصلة سياستها تجاه هونج كونج

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن أحدث العقوبات التي أعلنت عنها الصين في وقت سابق من اليوم، واستهدفت العديد من المواطنين الأمريكيين، "لن تثنيها" عن مواصلة سياستها .

ويأتى التحرك الصينى بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بشأن حملة بكين القمعية في هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها إن الولايات المتحدة تظل "صامدة جراء هذه الأفعال".

وقالت ساكي إن هذه "الأفعال هي أحدث أمثلة على كيفية معاقبة بكين للمواطنين والشركات ومنظمات المجتمع المدني كوسيلة لبعث رسائل سياسية، وتوضح كذلك تدهور المناخ الاستثماري في الصين والمخاطر السياسية المتزايدة هناك".

وأضافت قائلة إننا "سنظل ملتزمين بتنفيذ كل العقوبات الأمريكية ذات الصلة".

كانت الخارجية الصينية قد أعلنت اليوم الجمعة فرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة بسبب تحذيرها لقطاع الأعمال الأمريكي من المخاطر المحدقة بأنشطته في هونج كونج.

وفرضت الصين عقوبات على سبعة أفراد، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبر روس.

ومن بين الأفراد الآخرين كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية وصوفي ريتشاردسون مديرة شؤون الصين في منظمة هيومان رايتس ووتش.