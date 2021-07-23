أرملة رئيس هايتي المغتال تطالب بتقديم قتلة زوجها للعدالة

بور أو برنس - (د ب أ):

وورى الثرى اليوم الجمعة رئيس هايتي القتيل جوفينيل مويس، في مراسم رفيعة المستوى ومخاوف أمنية، حيث تمزقت البلاد المضطربة جراء أسبوعين من الاضطرابات العنيفة بعد اغتياله.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، طالبت مارتين مويس أرملة الرئيس في كلمة لها خلال الجنازة بمدينة كاب هايتيان بشمال البلاد، بالعدالة لزوجها، وقالت إن من أمر بقتله لا يزالون هاربين.

وقالت مارتين عن قتلة زوجها إنهم "ينظرون إلينا ويسمعوننا ويأملون أن نشعر بالخوف". وقالت إن "شهوتهم الدموية لم تنته بعد".

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصا على خلفية عملية الاغتيال، أغلبهم جنود كولومبيون سابقون، لكن لم يتضح بعد من أعطى لهم الأوامر بشكل أساسي.