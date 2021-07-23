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الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإرهاب في بعض مناطق إفريقيا

10:40 م الجمعة 23 يوليه 2021
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإرهاب في بعض مناطق إفريقيا

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أنشطة الجماعات الإرهابية لا تزال تمثل "تهديدا رئيسياً" على مستوى العالم، خاصة في بعض المناطق داخل قارة إفريقيا.

وأضاف أن وباء كورونا قد ساعد خلال الفترة الماضية الدول الأوروبية على محاصرة التهديدات الإرهابية بسبب قيود السفر والتنقل إلا أنه لم يقضِ على الإرهاب.

وأشار إلى أن التخفيف من القيود المفروضة بسبب كورونا قد "يسمح بمواصلة الهجمات المخطط لها" خلال الفترة المقبلة.

وأكدت القناة الإخبارية الأمريكية أن أنشطة جماعات "القاعدة" و"داعش" الإرهابيتين تتصاعد في بعض المناطق داخل إفريقيا، مشيرة إلى هجمات جماعة "الشباب" الصومالية المنتمية لـ"القاعدة" في كينيا، والبعض الآخر في منطقة الساحل غربي القارة.

وقالت إن تنظيم "داعش" الإرهابي يعزز مواقعه في وسط وشرق إفريقيا في مالي وبوركينا فاسو ودول أخرى.

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الأمم المتحدة نيويورك إفريقيا الإرهاب الجماعات الإرهابية

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