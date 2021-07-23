وكالة الأدوية الأوروبية تصرح باستخدام لقاح "موديرنا" للمراهقين

أمستردام - (أ ش أ):

صرحت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، باستخدام لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس "كورونا"، للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، مما يجعله اللقاح الثاني الذي يُصرح باستخدامه للمراهقين في القارة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية - في بيان، بثته على موقعها الرسمي - "يُعطى لقاح سبايكفاكس (موديرنا) للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 12 و17 عامًا على غرار من تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق"، موضحة أنه سيتم إعطاء اللقاح في جرعتين، ويتم تلقي الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى.

ويأتي قرار الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها بعد موافقة عدد من الدول من بينها دول الاتحاد الأوروبي الـ27 استخدام لقاح (فايزر-بيونتك) لمن يبلغون 12 عاما وما فوق.

ودُرست تأثيرات "سبايكفاكس" الذي تنتجه شركة (موديرنا) الأميركية في دراسة شملت 3 آلاف و732 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وأظهرت الدراسة أن فاعلية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفاعليته لدى الأكبر سنا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، بحسب البيان.