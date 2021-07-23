"ساويرس" في المقدمة.. فوربس تنشر قائمة العائلات الأكثر ثراءً في الدول العربية 2021

وكالات:

نشرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، قائمة العائلات الأكثر ثراء في الدول العربية، لافتة إلى أن ثروات المليارديرات العرب بقائمة فوربس زادت لتصل إلى 55 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو الحالي، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دولار في قائمة أثرياء 2020.

وضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديرًا عربيًا بينهم 10 ينتمون إلى 4 عائلات، وهم ساويرس ومنصور من مصر، وميقاتي والحريري من لبنان. ويصل إجمالي ثروات العائلات الأربع إلى 29 مليار دولار.

يأتي ناصف ساويرس سليل أغنى عائلة في مصر في صدارة المليارديرات العرب بصافي ثروة قدرته فوربس بنحو 9.1 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة عائلته مجتمعة نحو 14 مليار دولار.

ولدى الشقيقين اللبنانيين طه ونجيب ميقاتي ثروة 5.4 مليار دولار، بينما تمتلك عائلة منصور 5.1 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثروات أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 4.5 مليار دولار.

تلقي فوربس الشرق الأوسط الضوء على 4 من أغنى العائلات العربية، ويستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من الثروة بواقع 19.1 مليار دولار، بينما لدى اللبنانيين 9.9 مليار دولار.

حسبنا الثروات وفقًا لتاريخ 17 يوليو، وتم تقدير ثروتي سميح ساويرس والراحل أنسي ساويرس بناءً على حصصهما في الشركات العامة. وقد خرج الاثنان من قائمة المليارديرات منذ عدة سنوات بعد أن هبطت ثروتاهما دون مستوى المليار دولار لكل منهما. توقفت فوربس عن إدراج أثرياء السعودية بالقائمة منذ 2018.

عائلة ساويرس

تعد عائلة ساويرس الأغنى في مصر بصافي ثروة يقدر بنحو 14 مليار دولار، أغلبها في يد ناصف ساويرس الذي يمتلك 9.1 مليار دولار. لدى ناصف حصة 6% من أسهم شركة أديداس للملابس الرياضية، كما استحوذ في ديسمبر الماضي على حصة 5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق (NHL Rangers).

إضافة إلى ذلك يتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا. ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام ولديه حصة بنحو 33% بها. ويمتلك ناصف استثمارات متنوعة تشمل أسهمًا في عملاق الأسمنت (لافارج هولسيم)، وأوراسكوم كونستراكشون.

ويعد شقيقه نجيب من المليارديرات أيضًا، وكوّن نجيب ثروته من الاستثمار بقطاع الاتصالات. باع ساويرس شركة (أوراسكوم تيليكوم) لشركة الاتصالات الروسية (فيمبلكوم) حاليًا (فيون) في صفقة تضمنت أسهمًا وسيولة بمليارات الدولارات عام 2011. ترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تستثمر في إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، وذلك ضمن استثمارات أخرى.

ويركز الشقيق الثالث سميح ساويرس على قطاع السياحة، حيث طور مدينة الجونة السياحية، ولديه حصص في عدة شركات تتضمن 5.62% في OCI NV، و65% في أوراسكوم القابضة للتنمية، إضافة إلى 6.3% في أوراسكوم كونستراكشون. وتبلغ قيمة هذه الحصص مجتمعة نحو 680 مليون دولار.

بينما كانت تبلغ ثروة الوالد أنسى ساويرس الذي رحل عن الدنيا منذ أسابيع قليلة نحو 997 مليون دولار. ولم توزع هذه الثروة على ورثته بعد، حيث ما زالت لديه حصة في OCI NV وأوراسكوم كونستراكشون.

جدير بالذكر أن ثروة ناصف ساويرس شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الـ15 الماضية، وذلك من 5 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي إلى 9.1 مليار دولار حاليًا.

عائلة ميقاتي

أسس الشقيقان طه ونجيب ميقاتي مجموعة (M1) القابضة ومقرها بيروت بلبنان، ولديهما ثروة 5.4 مليار دولار بواقع 2.7 مليار دولار لكل منهما. وتتضمن استثمارات المجموعة حصصًا في شركة الاتصالات الجنوب أفريقية (MTN)، وبقطاع التجزئة بمجال الأزياء مثل (pepe jeans) والعقارات الفارهة في نيويورك ولندن وموناكو.

أسس نجيب مع شقيقه طه شركة (Investcom) عام 1982، وهي متخصصة في بيع الهواتف التي تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك في ذروة الحرب الأهلية بلبنان. توسع الشقيقان في أفريقيا، حيث بنى أبراجًا للهواتف الخلوية بغانا وليبيريا وبنين ضمن دول أخرى. وأصبحت (Investcom) شركة عامة مدرجة ببورصة لندن عام 2005. وفي 2009 اشترت (MTN) الجنوب أفريقية أسهم الشقيقين ميقاتي بـ3.6 مليار دولار.

كان نجيب ميقاتي شغل منصب رئيس وزراء لبنان في الفترة من 2011، وحتى 2013، كما أنه عضو في البرلمان.

وقفزت ثروة الشقيقين من 4.3 مليار دولار في أبريل 2020 إلى 5.4 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو الحالي.

عائلة منصور

لدى الأشقاء الثلاثة محمد ويوسف وياسين منصور إجمالي ثروة تقدره فوربس بنحو 5.1 مليار دولار، وقد جمعوا ثرواتهم عبر مجموعة منصور العائلية الضخمة التي أسسها والدهم الراحل لطفي منصور عام 1952 ولديها حاليًا نحو 60 ألف موظف.

أسس محمد منصور وكالات (جنرال موتورز) في مصر عام 1975، ليصبح واحدًا من أكبر موزعي سياراتها في العالم. ولدى المجموعة أيضاً حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر وسبع دول أفريقية أخرى. كان منصور وزيرًا للنقل في نظام حسني مبارك بين عامي 2006 و2009.

يرأس يوسف منصور مجلس إدارة مجموعة العائلة العملاقة كما يشرف على قسم المنتجات الاستهلاكية، والذي يشمل سلسلة المحال التجارية "مترو"، وكذلك حقوق توزيع منفردة لمنتجات "لوريال" فى مصر.

بينما يعد ياسين منصور مساهمًا في المجموعة التي أسسها والده، وهو يرأس أيضًا مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر أحد أكبر المطورين العقاريين فى مصر. وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويبلغ صافي ثروة محمد منصور 2.5 مليار دولار، بينما لدى يوسف 1.5 مليار دولار، وياسين منصور 1.1 مليار دولار. وقد تراجع صافي ثروة العائلة منذ أبريل 2020 من 7.4 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار وفقًا لتاريخ 17 يوليو 2021.

عائلة الحريري

بهاء وأيمن وفهد الحريري هم أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وقد ورثوا ثرواتهم من والدهم الراحل الذي كان مليارديرًا.

في عام 2008 باع الحريري حصته في شركة (Saudi Oger) للمقاولات والإنشاءات العائلية إلى شقيقه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق الذي خرج من قائمة المليارديرات في عام 2019، بينما باع فهد حصته لشقيقه سعد في عام 2012، وأيمن أيضًا في عام 2014.

أسس بهاء الحريري (Horizon Group) وترأسها، وهي شركة قابضة عقارية لديها استثمارات في عمان، الأردن، بيروت، لبنان، كما يمتلك حصة الأغلبية في شركة (Globe Express Services)، وهي شركة تقدم خدمات لوجستية في أكثر من 100 دولة.

بينما يستثمر أيمن الحريري في الشركات الناشئة من خلال شركة (Red Sea Ventures) ومقرها نيويورك، ومن ضمن استثماراتها (Nest) التي أصبحت جزءًا من شركة غوغل حاليًا، كما أنه مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة (Vero)، وهي منصة إلكترونية اجتماعية خالية من الإعلانات، تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والفيديوهات والصور.

أما فهد الحريري وهو الابن الأصغر للملياردير الراحل رفيق الحريري فقد استثمر جزءًا من أمواله في القطاع العقاري في نيويورك وباريس ومونت كارلو، وحاليًا يستثمر في البنوك اللبنانية المحاصرة، كما يطور عقارات سكنية في بيروت.