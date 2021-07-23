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السودان يعلن الطوارئ بعد وصول كميات أكبر من المتوقع لسد مروي شمالي البلاد

06:47 م الجمعة 23 يوليه 2021
السودان يعلن الطوارئ بعد وصول كميات أكبر من المتوقع لسد مروي شمالي البلاد

سد مروي شمال السودان

وكالات:

أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي شمالي البلاد، لافتة إلى أن السيول اجتاحت بلدة الفاو التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وجه رسائل لمصر والسودان، مؤكدًا أن السد لن يؤدي إلى أي ضرر بأي طرف.

وقال آبي أحمد: "أكملنا التعبئة الثانية لسد النهضة بحذر وبطريقة مفيدة لإنقاص الفيضان من دولة المصب المباشرة. سيظل سد النهضة مكسبًا ورمزًا حقيقيًا للنمو والتعاون".

وكانت وسائل إعلام إثيوبية ذكرت قبل 3 أيام أن مرحلة الملء الثاني لخزان السد قد اكتملت تقريبًا.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه، وترى مصر والسودان أنه تهديد لأمنهما المائي.

السودان سد مروري إثيوبيا ولاية القضارف مصر سد النهضة

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