تأجيل الانتخابات المحلية بجنوب أفريقيا للعام المقبل جراء كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ):

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب أفريقيا إن انتخابات البلدية التي كان مقرر لها من قبل أن تجرى في 27 أكتوبر، سيتم تأجيلها إلى مطلع عام 2022، جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة الانتخابات قرارها اليوم الجمعة عقب توصية من لجنة استشارية.

ولا يزال يتعين تأكيد محكمة على هذا التأجيل وعلى الموعد الجديد المخطط له في فبراير.

ولا تزال جنوب أفريقيا تعيش حاليا في خضم موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، والتي تتعامل معها الحكومة بفرض قيود بالغة الصرامة.

وتتعافى البلاد من موجة من أعمال غشب ضربت بعض المناطق في وقت سابق من هذا الشهر.