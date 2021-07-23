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سوريا.. مظاهرات أمام نقاط الجيش التركي في إدلب

06:17 م الجمعة 23 يوليه 2021
سوريا.. مظاهرات أمام نقاط الجيش التركي في إدلب

الجيش التركي

دمشق - ( د ب أ):

قطع المئات من المتظاهرين الطرق أمام النقاط التركية في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم الجمعة احتجاجا على القصف الذي تتعرض له مناطقهم من مدفعية الجيش السوري والطيران الروسي الذي شن غارات اليوم الجمعة.

وقال محمد سرميني أحد قيادات الحراك في محافظة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في المظاهرات التي خرجت اليوم أمام القواعد التركية في مناطق جبل الزاوية نقاط (معترم والمسطومة وتفتناز)، أشعل المتظاهرون الاطارات أمام القواعد العسكرية التركية وقطعوا الطرق دون التعرض للقواعد بشكل مباشر واكتفى عناصرها بتصوير المظاهرات فقط".

وأضاف سرميني لـ (د ب أ) خلال الشهر الجاري شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 70 غارة، إضافة الى عشرات القذائف التي أطلقتها قوات النظام السوري على مناطق جبل الزاوية في محافظة إدلب وبعض الصواريخ والقذائف سقطت على بعد عشرات الأمتار من القواعد العسكرية التركية، ولم تحرك ساكنا نحن نقتل أمام الضامن التركي، وقتل خلال الشهر الجاري أكثر من 40 شخص أغلبهم أطفال".

ودعا الناشط سرميني فصائل المعارضة السورية لفتح الجبهات مع القوات الحكومية السورية " بعد وقوف الضامن التركي متفرجا على قتل الأطفال والنساء والدمار في الممتلكات، ندعو فصائل المعارضة لفتح الجبهات والدفاع عن أهلهم وحمايتهم من القصف الروسي والسوري".

الجيش التركي دمشق سوريا الجيش السوري محافظة إدلب

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