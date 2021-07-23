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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للهند والكويت لتعزيز التعاون المشترك

05:50 م الجمعة 23 يوليه 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة للهند والكويت لتعزيز التعاون المشترك

أنتوني بلينكين

واشنطن - (أ ش أ):

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى الهند والكويت، في الفترة من 26 إلى 29 يوليو؛ لتأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة وتأكيد التعاون المشترك.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، اليوم الجمعة- أن في نيودلهي، سيلتقي بلينكين بوزير الشؤون الخارجية إس. جايشانكار ورئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون المستمر في جهود الاستجابة لـ (كوفيد-19) والمشاركة بين أنشطة منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومصالح الأمن الإقليمي المشترك والقيم الديمقراطية المشتركة وبحث أزمة المناخ.

وأشار إلى أن الوزير بلينكين سيسافر يوم 28 يوليو إلى مدينة الكويت، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الكويتيين؛ لمواصلة المناقشات حول القضايا الثنائية الرئيسية التي تؤكد أهمية العلاقات الدبلوماسية على مدى 60 عامًا، وسيعود بلينكين إلى واشنطن في 29 يوليو.

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