السويد تنهي استخدام لقاح أسترازينيكا تدريجيا

كوبنهاجن - (د ب أ):

تنهي السويد تدريجيا استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا.

وحسبما أعلنت هيئة الصحة اليوم الجمعة، فإن 89% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وهي المجموعة السكانية التي تلقت لقاح أسترازينيكا بصورة أساسية في السويد، تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

ولهذا قررت السلطة وقف توزيع اللقاح على المناطق الفردية في الدولة الاسكندنافية العضو في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي إنهاء استخدامه تدريجيا.

ويمكن للمناطق التي لا يزال لديها لقاحات أسترازينيكا مخزنة استخدامها أو استخدام لقاحي بيونتيك/ فايزر وموديرنا. وسيتم التبرع ببعض جرعات أسترازينيكا المتبقية.