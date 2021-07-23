Masrawy logo white

السويد تنهي استخدام لقاح أسترازينيكا تدريجيا

03:27 م الجمعة 23 يوليه 2021
السويد تنهي استخدام لقاح أسترازينيكا تدريجيا

لقاح أسترازينيكا

كوبنهاجن - (د ب أ):

تنهي السويد تدريجيا استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا.

وحسبما أعلنت هيئة الصحة اليوم الجمعة، فإن 89% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وهي المجموعة السكانية التي تلقت لقاح أسترازينيكا بصورة أساسية في السويد، تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

ولهذا قررت السلطة وقف توزيع اللقاح على المناطق الفردية في الدولة الاسكندنافية العضو في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي إنهاء استخدامه تدريجيا.

ويمكن للمناطق التي لا يزال لديها لقاحات أسترازينيكا مخزنة استخدامها أو استخدام لقاحي بيونتيك/ فايزر وموديرنا. وسيتم التبرع ببعض جرعات أسترازينيكا المتبقية.

لقاح أسترازينيكا لقاح كورونا السويد فيروس كورونا

الخبر التالى:

الإمبراطور الياباني يستقبل جيل بايدن في القصر الرئاسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-بالفيديو.. حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا