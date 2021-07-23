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في يوم واحد.. إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية 7 مرات

01:52 م الجمعة 23 يوليه 2021
في يوم واحد.. إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية 7 مرات

إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية

بيروت - (د ب أ):

خرقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية وأربع طائرات حربية إسرائيلية، أمس الخميس، الأجواء اللبنانية، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق عدد من المناطق اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانية إنه "بتاريخ 22/7/2021 الساعة الثالثة والربع ولغاية الساعة الـ17,00، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل".

وتتم متابعة موضوع الخروقات، بحسب البيان" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل)".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 22/7/2021 الساعة 1,03 ولغاية الساعة 1,08 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل".

وتتم متابعة موضوع الخروقات، بحسب البيان " بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

الأجواء اللبنانية الاحتلال الاسرائيلي الطيران الاسرائيلي

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