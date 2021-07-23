ماليزيا: إنشاء مركز قيادة للأمن السيبراني

كوالالمبور - أ ش أ

أعلن وزير الإتصالات والوسائط المتعددة الماليزي سيف الدين عبد الله أن الحكومة الماليزية ستعزز الأمن السيبراني في البلاد خلال إنشاء مركز لقيادة الأمن السيبراني.

وقال سيف الدين في تصريح أوردته وكالة برناما الماليزية، إن مجلس الوزراء الماليزي قد وافق على إنشاء المركز المتكامل، الذي سيرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، مشيرا إلي أن جميع الوكالات ذات الصلة ستعمل معا في إطار مركز القيادة وسوف يعزز الجهود التي الدولة لضمان الأمن السيبراني.

وأكد أن الحكومة ملتزمة دائما باتخاذ إجراءات استباقية لضمان حماية أمن وسلامة الفضاء الإلكتروني للبلاد، مشيرا إلى أن تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2020 الصادر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية قد صنف ماليزيا ضمن أفضل 10 بلدان ذات مستوى عال من الالتزام بالأمن السيبراني.