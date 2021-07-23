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السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

12:12 م الجمعة 23 يوليه 2021
السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مروي

السودان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في س

(وكالات):

أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.

وأهابت الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وناشدت المواطنين على إمتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل حفاظا على القري والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم علي خير وسلام.

سد مروي السودان فيضانات النيل فيضان السودان

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