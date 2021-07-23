Masrawy logo white

سقوط طائرة إثيوبية في مطار صومالي

11:31 ص الجمعة 23 يوليه 2021
سقوط طائرة إثيوبية في مطار صومالي

أرشيفية

(وكالات):

أفاد موقع "الصومال الجديد" بأن طائرة مروحية عسكرية إثيوبية سقطت في مطار مدينة حدر في إقليم بكول جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم تقع إصابات، باستثناء أضرار طفيفة في الطائرة، واستأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.

سقوط مروحية تحطم مروحية اثيوبيا مطار الصومال بعثة الاتحاد الإفريقي الجيش الاثيوبي

الخبر التالى:

إخلاء مدينة صينية غارقة في مياه الفيضانات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-للمرة الثانية في 2021.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا