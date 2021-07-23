الجزائر تدين بشدة تجسس المغرب على مسؤوليها ومواطنيها وتلوح بالرد

الجزائر - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية في الجزائر بشدة، يوم الخميس، قيام سلطات المملكة المغربية بالتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين، على حد قولها، باستخدام برنامج " بيجاسوس"، مؤكدة أن الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد على تصرف الرباط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تعرب الجزائر عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى (بيجاسوس) ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

واضافت " تدين جزائر بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكّل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، مبرزة أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".

وأكد ذات المصدر أن "الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد بما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، وأنها " تبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي".

كما شدد على أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكّل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية.