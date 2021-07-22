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لوكاشينكو يوقع مرسومًا بنقل بعض من مهام الرئيس إلى الحكومة

11:08 م الخميس 22 يوليه 2021
لوكاشينكو يوقع مرسومًا بنقل بعض من مهام الرئيس إلى الحكومة

ألكسندر لوكاشينكو

مينسك - (أ ش أ):

وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس مرسوماً يتم بموجبه نقل بعضا من المهام الرئاسية المتعلقة بخصخصة ممتلكات الدولة إلى الحكومة والسلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الخدمة الصحفية الرئاسية لبيلاروسيا"تم نقل مهام رئيس الدولة بشأن الموافقة على إصدار أسهم اضافية فيما يتعلق خصخصة الشركات المساهمة العامة التي تعالج المنتجات الزراعية، والتي تعتبر أسهمها ملكًا لجمهورية بيلاروسيا، إلى الحكومة".

كما ينص المرسوم على أنه إذا كانت أسهم الشركات المساهمة العامة المذكورة أعلاه مملوكة للوحدات الإدارية والإقليمية، فإن مهام التنسيق تنتقل "إلى اللجان التنفيذية الإقليمية واللجنة التنفيذية لمدينة مينسك".

ومن خلال هذه الترتيبات أجرى لوكاشينكو تعديلات على مرسومه الصادر في 20 مارس 1998 "بشأن خصخصة الملكية الوطنية في جمهورية بيلاروسيا".

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ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا المنتجات الزراعية مينسك

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