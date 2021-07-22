Masrawy logo white

المفوضية العليا للانتخابات الليبية: انتخابات ديسمبر نقطة تحول في مستقبل الدولة

10:56 م الخميس 22 يوليه 2021
المفوضية العليا للانتخابات الليبية: انتخابات ديسمبر نقطة تحول في مستقبل الدولة

عماد السايح

طرابلس - (أ ش أ):

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح إن انتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل نقطة تحول في مستقبل الدولة الليبية، مشددا أنه يجب على الليبيين الشرفاء بضرورة المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح السايح - في تصريحات لقناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - أن معيار المصداقية في عمل المفوضية يتمثل في تسجيل 50 بالمائة ممن هم مؤهلين للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن المفوضية توقعت حملة التشويش على عملها في محاولة من جهة معينة لإفشال انتخابات ديسمبر،و أن الاستعدادات الحقيقية بدأت مطلع شهر يوليو الجاري، بتحديث سجل الناخبين الليبيين .

وكشف السايح عن الخطوات التي تأتي عقب تحديث وتسجيل الناخبين، قائلاً: “سيتم تسليم بطاقات للناخبين”، داعيا “المواطنين الليبيين إلى المشاركة في اقتراع ديسمبر”.

هذا المحتوى من

Asha
عماد السايح المفوضية العليا للانتخابات الليبية طرابلس انتخابات الناخبين الليبيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي.. الصراع يشتعل و3 مؤجلات تُحدد موقف الصدارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا