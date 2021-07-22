المفوضية العليا للانتخابات الليبية: انتخابات ديسمبر نقطة تحول في مستقبل الدولة

طرابلس - (أ ش أ):

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح إن انتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل نقطة تحول في مستقبل الدولة الليبية، مشددا أنه يجب على الليبيين الشرفاء بضرورة المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح السايح - في تصريحات لقناة (ليبيا الحدث) الإخبارية - أن معيار المصداقية في عمل المفوضية يتمثل في تسجيل 50 بالمائة ممن هم مؤهلين للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن المفوضية توقعت حملة التشويش على عملها في محاولة من جهة معينة لإفشال انتخابات ديسمبر،و أن الاستعدادات الحقيقية بدأت مطلع شهر يوليو الجاري، بتحديث سجل الناخبين الليبيين .

وكشف السايح عن الخطوات التي تأتي عقب تحديث وتسجيل الناخبين، قائلاً: “سيتم تسليم بطاقات للناخبين”، داعيا “المواطنين الليبيين إلى المشاركة في اقتراع ديسمبر”.