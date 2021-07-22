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الأرجنتين تسجل 13500 إصابة جديدة و267 وفاة بكورونا

10:48 م الخميس 22 يوليه 2021
الأرجنتين تسجل 13500 إصابة جديدة و267 وفاة بكورونا

فيروس كورونا

بوينس أيريس - (د ب أ):

سجلت الأرجنتين اليوم الخميس، 13 ألفا و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات بالجائحة في البلاد إلى 4 ملايين و812 ألفا و351 ، وفقا للتقرير المسائي للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن التقرير، أن عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 267.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 103 آلاف و74 .وتعافى من مرض (كوفيد-19) 4 ملايين و447 ألفا و953 شخصا.

فيروس كورونا بوينس أيريس الأرجنتين

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متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

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