الأردن يدعو المجتمع الدولى للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالعراق

واشنطن - عمان - (أ ش أ):

دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولى إلى العمل على دعم الجهود العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الآمنة للاجئين، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الاردنى مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مبنى الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيرا الى أن المملكة الأردنية الهاشمية على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تحديات المنطقة والقضايا المتعلقة بها.

وأعرب العاهل الأردني عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة وصولا إلى مستقبل من التنمية والازدهار، قائلاً "يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة، لذا فإنني أتيت إلى واشنطن لأرى كيف لنا أن نحوّل عام 2021 إلى عام إيجابي".

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى ان الحوار مع العاهل الأردني تمحور حول أمن المنطقة واستقرارها، والسلام في الشرق الأوسط، وأمور مرتبطة بالنمو الاقتصادي .. معربة عن الامتنان الذي تكنه للأردن لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين.

من ناحية اخرى التقى العاهل الاردنى مع قيادات مجلس النواب، حيث تم تسليط الضوء على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وسبل البناء عليها، إضافة إلى البرامج التي ينفذها الأردن للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا" الاقتصادية.

كما تم بحث مجمل القضايا الإقليمية، فيما أكد العاهل الأردني ضرورة إعادة تحريك عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.