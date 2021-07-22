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بريطانيا تسجل نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا .. والحصيلة تتخطى 5 ملايين

10:13 م الخميس 22 يوليه 2021
بريطانيا تسجل نحو 40 ألف إصابة جديدة بكورونا .. والحصيلة تتخطى 5 ملايين

حقن فيروس كورونا عمدًا في بريطانيا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس تسجيل 39 ألفا و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (ذا ميرور) البريطانية أنه وفقًا للخبراء، فهذه هي المرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي التي تشهد فيها المملكة المتحدة انخفاضًا في عدد الحالات اليومية مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع السابق.

وسجلت البلاد 84 حالة وفاة خلال نفس الفترة.

وبذلك ارتفع عدد الاصابات في البلاد إلى 5 ملايين و602 الفا و321 شخصا.. والوفيات سجلت 128 الفا و980 حالة .

هذا المحتوى من

Asha
بريطانيا المملكة المتحدة فيروس كورونا اصابات كورونا

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