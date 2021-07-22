ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 31 شهرا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر 2018، في ظل تزايد القلق بشأن تدفق الامدادات في وقت لاحق من العام الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

وارتفع سعر الغاز خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى 001ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية قبل أن يتراجع إلى 983ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم أغسطس المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار الغاز ترتفع في مختلف أنحاء العالم في ظل موجة الحر واسعة النطاق التي أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء.

وفي الولايات المتحدة يعكس ارتفاع السعر تزايد المخاوف من النقص المحتمل في الإمدادات خلال الشتاء المقبل عندما يصل الاستهلاك إلى ذروته لتشغيل أجهزة التدفئة في المنازل والشركات.

في الوقت نفسه، فإن مخزونات الغاز الطبيعي حاليا في الولايات المتحدة أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام، في حين أن نمو الإنتاج ضعيف بسبب ضغوط المستثمرين على شركات النفط والغاز للحد من الإنفاق الاستثماري.

وبحسب البيانات الرسمية فإن مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حاليا أقل بنسبة 2ر6% عن مستواه المعتاد في مثل هذا الوقت من العام.