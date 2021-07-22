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بايدن يكشف عن اعتزام أمريكا فرض عقوبات على كوبيين مسؤولين عن قمع الشعب

08:53 م الخميس 22 يوليه 2021
بايدن يكشف عن اعتزام أمريكا فرض عقوبات على كوبيين مسؤولين عن قمع الشعب

جو بايدن

واشنطن - (د ب ا):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده سوف تواصل فرض العقوبات على أفراد كوبيين.

وقال بايدن، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس:"إن الولايات المتحدة سوف تواصل فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة تزويد سفارتها فى هافانا بالموظفين، والعمل على توفير الاتصال عبر الانترنت لسكان كوبا".

جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الانترنت البيت الأبيض واشنطن

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