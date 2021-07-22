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إسرائيل تعلن الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب

08:31 م الخميس 22 يوليه 2021
إسرائيل تعلن الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" العربية.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة للخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل تنضم من جديد إلى منظمة الاتحاد الأفريقي كدولة مراقبة لأول مرة منذ 2002".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "هذا الإنجاز الدبلوماسي هو نتيجة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهذا يصحح الشذوذ الذي وُجد منذ ما يقرب من عقدين".

واعتبر لابيد أن ذلك "سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة"، مُشيرًا أن إسرائيل تمتلك علاقات مع 46 دولة في إفريقيا.

وأشار لابيد إلى أنه مع عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب "سيتمكن الطرفان من التعاون في مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة".

وتأسس الاتحاد الإفريقي في 9 يوليو 2002، ويضم في عضويته 55 دولة إفريقية. وتعود فكرة تأسيسه إلى الزعيم الليبي معمر القذافي الذي دعا إنشائه في منتصف التسعينات.

وزارة الخارجية الإسرائيلية منظمة الاتحاد الأفريقي إسرائيل يائير لابيد السفارات الإسرائيلية

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