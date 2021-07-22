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إسرائيل تعود إلى الشارة الخضراء مع ارتفاع إصابات كورونا

07:19 م الخميس 22 يوليه 2021
إسرائيل تعود إلى الشارة الخضراء مع ارتفاع إصابات كورونا

إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

قرر مجلس كورونا المكلف بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إسرائيل اليوم الخميس، إعادة منهج "الشارة الخضراء" في ضوء زيادة إصابات فيروس كورونا.

ومن المقرر السماح بإقامة المناسبات بحضور أكثر من مئة شخص، شرط أن يكونوا مطعمين أو متعافين أو من لديهم نتائج فحص كورونا سلبية فقط لمن تتجاوز أعمارهم 12 عاما .

ويتم تطبيق هذه القاعدة على الفعاليات الرياضية والثقافية وكذلك صالات الرياضة والمطاعم والمؤتمرات ودور العبادة بين أماكن أخرى.

كما ستدخل قيود جديدة حيز التنفيذ بالنسبة للسفر الجوي، حتى أن الركاب الذين تم تطعيمهم سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند دخول إسرائيل لحين الحصول على نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية، في حين سيتعين على المسافرين غير الملقحين دخول الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

كما تم توسيع قائمة " الدول الحمراء " التي لا يمكن زيارتها إلا بتصريح خاص لتشمل بريطانيا وجورجيا وقبرص وتركيا .

وسوف تدخل القواعد حيز التنفيذ خلال أسبوع ويجب أن تقرها الحكومة.

وقرر مجلس كورونا أنه اعتبارا من الثامن أغسطس يجب على الأشخاص الذين لا يريدون الحصول على اللقاح ، أن يتحملوا تكاليف اختباراتهم الخاصة بكورونا.

وكان منهج الشارة الخضراء قد تم إدخاله في فبراير، ولكن بعد تراجع كبير في أعداد المصابين رفعت السلطات أغلب القيود مجددا.

غير أن أعداد الإصابات اليومية الجديدة تجاوزت حاجز الألف مجددا، وأعيد فرض شرط ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وتلقى نحو 62 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة جرعتهم الأولى وتلقى أكثر من 56 % جرعتهم الثانية.

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