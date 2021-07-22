قضية بيجاسوس: المغرب يلجأ إلى القضاء

وكالات:

رفعت المملكة المغربية دعوى تشهير ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس، بحسب ما نقلتهوكالة فرانس برس عن محام مقرب من الملف.

وكانت المغرب أعلنت منذ أمس الأربعاء اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه استخدامبرنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن: "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغربوعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تفاصيل حول الخطوات المزمع اتخاذها في هذا الصدد.

وجدد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التيتروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".

وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه: "على قائمة الأهداف المحتملة" لبرنامج "بيجاسوس" الذياستخدم للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين.

وقالت صحيفة "لوموند" أيضاً الثلاثاء إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت "على قائمة الأرقامالتي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة".

وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة "ان اس او غروب" الإسرائيليةمنذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينهاإذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.

ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.