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مقتل 21 سجينا خلال أعمال شغب في سجنين بالإكوادور

06:04 م الخميس 22 يوليه 2021
مقتل 21 سجينا خلال أعمال شغب في سجنين بالإكوادور

أعمال شغب في سجن أرشيفية

بوينس آيريس- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 21 سجينا حتفهم خلال أعمال شغب في سجنين في الإكوادور.

وقال مكتب المدعي العام اليوم الخميس إن 13 نزيلا لقوا حتفهم في سجن كوتوباكسي، بينما قتل ثمانية نزلاء في سجن في جواياكيل.

كما أصيب العشرات من السجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة في أعمال الشغب التي وقعت أمس الأربعاء.

ولم يتضح سبب اندلاع أعمال الشغب في البداية. وفر العديد من السجناء من سجن كوتوباكسي ولكن تم اعتقال 61 منهم مرة أخرى، وفقا للشرطة.

وتقع اشتباكات عنيفة مرارا في سجون الإكوادور. وفي فبراير، لقي 79 شخصا حتفهم في اشتباكات عنيفة بين عصابات متناحرة في عدة سجون في البلاد.

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