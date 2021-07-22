الإكوادور.. مقتل ١٨ سجينا على الأقل في أعمال شغب داخل اثنين من أكبر السجون

وكالات:

قالت هيئة السجون في الإكوادور في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن 18 سجينا على الأقل قتلوا وأصيب عدد من رجال الشرطة بجروح في أعمال شغب داخل اثنين من أكبر السجون في البلاد في ثاني واقعة عنف في السجون هذا العام، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ونشرت السلطات وحدات خاصة من الشرطة في السجنين الواقعين في إقليم جواياس الجنوبي وإقليم كوتوباكسي جنوبي العاصمة كيتو لاحتواء العنف.

وفي فبراير، قتل 79 سجينا على الأقل في ثلاثة سجون، منهم سجني جواياس وكوتوباكسي، في اشتباكات بين عصابات متناحرة.

وقالت شرطة الإكوادور على تويتر اليوم الخميس إنها ألقت القبض على 45 سجينا أثناء محاولتهم الهرب من سجن كوتوباكسي حيث قالت هيئة السجون إن عشرة سجناء قتلوا وأصيب 35 بجروح وقتل ثمانية سجناء في سجن جواياس.