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ارتفاع قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى ٣٣٧ شخصا

05:35 م الخميس 22 يوليه 2021
ارتفاع قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى ٣٣٧ شخصا

أعمال العنف في جنوب أفريقيا

وكالات:

قالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني اليوم الخميس إن الشرطة حدثت عدد قتلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى 337، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان عدد القتلى أمس الأربعاء 276 شخصا.

واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح بعد الاضطرابات التي أذكاها الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.

جنوب إفريقيا ضحايا احتجاجات جنوب إفريقيا جاكوب زوما سجن جاكوب زوما

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