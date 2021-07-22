Masrawy logo white

فرنسا تبدأ التحقيق في مزاعم استخدام برنامج بيجاسوس من جانب عدة حكومات

04:22 م الخميس 22 يوليه 2021
فرنسا تبدأ التحقيق في مزاعم استخدام برنامج بيجاسوس من جانب عدة حكومات

علم فرنسا

باريس- (د ب أ):

بعد سلسلة من الاكتشافات المثيرة للجدل حول الاستخدام المزعوم لبرنامج المراقبة والتجسس "بيجاسوس" من جانب عدة عدة حكومات، أعلنت فرنسا أنها تقوم بالتحقيق في تلك المزاعم رسميا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتعامل مع الأمر "بجدية بالغة".

وقال إن لجنة خاصة في قصر الإليزيه برئاسة ماكرون، ستتعامل مع المسألة.

وقد تم تحديد ماكرون والعديد من أعضاء الحكومة الفرنسية على أنهم أهداف محتملة لهجمات التجسس عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويهدف البرنامج، الذي انتجته شركة إن إس او" ، للاستفادة من الثغرات الأمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات الخاصة.

فرنسا باريس برنامج بيجاسوس جابرييل أتال

الخبر التالى:

سد النهضة| إثيوبيا: تصريحات السيسي إيجابية.. لكن لن نوقع اتفاقا نهائيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا