فيروس كورونا: العراق يواجه رسميا الموجة الثالثة من الوباء

بغداد- (بي بي سي):

أعلنت لجنة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس، عن تسجيل آلاف الإصابات بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من كورونا.

وقال مقرر اللجنة فالح الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة إذ وصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات إلى أكثر من 160 الف مصاب وأكثر من 750 شخصا في العناية المركزة.

وأشار إلى أن فئة الشباب من أكثر الفئات المتأثرة بالموجة الثالثة، مؤكدا على أهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنها التباعد وتلقي اللقاح.

وناشد الجهات الدينية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح للوصول الى المناعة المجتمعية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صدر أمس الاربعاء، أن الموجة الثالثة تسبب ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى وزيادة الحالات الحرجة.

وأطلقت نداء وطنيا لكل العراقيين بالتعاون معها والمساعدة في إيقاف سلسلة انتقال الوباء عبر تطبيق الإجراءات الوقائية.